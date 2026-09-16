（北京综合讯）中国去年开始推进一项涉及企业的规范行政执法专项行动，截至目前，共纠正9万多件有突出问题的案件，为企业挽回经济损失近310亿元（人民币，58亿8200万新元）。

据《新京报》报道，中国司法部法治调研局局长任勇星期三（9月16日）在发布会上指出，司法部牵头开展这一行动至今，全国涉及企业的行政检查频次大幅下降，检查的精准度、有效性明显提升。

任勇说，这项工作目前已进入常态化推进阶段，未来将持续纠治乱执法、滥执法，进一步防止随意干扰企业正常生产经营。另一方面，将坚决纠治执法不作为、选择性执法，守住公平竞争底线。

中国涉及企业的行政检查，此前广受诟病。《中国经济周刊》去年一篇文章指出，部分地区职能交叉、协同缺失，致使检查过多过滥，给企业正常经营带来严重干扰，加重企业负担。

此外，个别部门形式主义泛滥，以频繁检查来彰显自身“作为”，凸显工作成绩，还有部门把管辖企业作为“唐僧肉”，以“检查”之名刁难企业，伺机谋取私利。

中国去年3月开始在全国展开上述规范行政执法的行动，旨在优化法治化营商环境，维护企业合法权益。

中国司法部副部长胡卫列当时指出，行动重点纠治四类问题：一是乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封问题；二是违规异地执法和趋利性执法行为；三是执法标准不一致，要求不统一，加重企业负担的行为；四是滥用职权、徇私枉法、该罚不罚、“吃拿卡要”、粗暴执法等行为。

司法部去年9月公布了一批相关案例，其中，四川某区市场监管局“罚款缴入本局账户”，这一违法行为被纠正；湖南某市政府行政执法监督办公室的执法人员滥用职权、参与搭车收取会费，被取消执法资格、移送纪检监察机关处理。