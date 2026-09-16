香港行政长官李家超周三（9月16日）同步发表香港首个五年规划及新一份施政报告，为未来五年发展订定目标，包括要强化香港在全球金融中心及跨境财富管理中心领先地位，以及2030年后创新活动总开支在本地生产总值的占比倍增至3%。

《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026—2030年）》共七篇28章，内容多达约6万字。港府在其中提出五个主要目标，包括经济发展要取得新突破、持续提升国际竞争力和影响力、加速提效建设北部都会区、显著改善民生福祉、以及融入和服务中国国家发展大局取得重大进展。

五年规划同时提出22项主要指标，包括2025年香港本地生产总值（GDP）增长为3.6%，预期未来五年保持在合理区间；2024年香港创新活动总开支占本地生产总值1.63%，力争2030年后达到3%，年均开支增长约10%；2024年香港制造及新型工业产业增加价值占本地生产总值3.8%，力争2030年后达至5.5%，年均增加价值增长约10%。

五年规划还提到，在全球金融中心之中，当前香港名列第三，港府将强化其全球领先地位；在全球跨境财富管理中心之中，目前香港排名首位，港府将强化其领先地位。

五年规划也指出，要有序取缔劣质劏房，目标在2030年内基本解决住宅大厦内的劣质劏房问题，也会大力增加公营房屋供应量。

新一份施政报告方面，港府提出11项鼓励生育的“组合拳”措施，包括把新生婴儿奖励金计划延续多三年。为鼓励家庭生育多于一名子女，9月16日或之后出生第二名或之后的子女，有关新生婴儿的奖励金将由2万港元提高至3万港元（4869新元），计划为期三年。

施政报告在改革旧楼维修制度方面也有不少落墨，包括提出对围标行为刑事化进行法律研究；修订《建筑物条例》，加强对维修工程业界的规管及违规惩处。

李家超周三在记者会上表示，日后每份施政报告都要落实五年规划的五个主要目标，他希望透过制订五年规划，让香港整体发展得更好之余，也可以填补短板、提供兜底措施。

至于施政报告提出的育儿友善政策，被外界与新加坡早前“派钱”比较。李家超回应称，香港是实事求事，检视过环球多个城市，钱有刺激作用，但很多时候都是短期性，港府长远而言希望营造家庭友善环境。因此，港府要按香港实际情况推动“组合拳”。

被问到制定五年规划后，会否寻求连任，李家超并无直接回应，但相信自己五年后会与其他人一样，见证达成五年规划的目标，香港民生保障及经济发展更好、市民收入更多、香港更好融入及服务中国国家发展大局、产业会更多元化、教育更优质，并更加国际化。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时指出，香港首份五年规划为多项经济发展指标设立预期性目标，意义重大。

“从宏观的角度来看，这些目标旨在推动香港经济发展模式的转型与升级，在金融发展等香港拥有传统优势的领域，预计达标的难度不大。然而，在数字贸易以及新型工业化发展等个别范畴，由于涉及中小企转型及市场适应时间，推进过程中可能会遇到较多障碍，需要政府加大力度并加速协助。”

孔永乐表示，今年施政报告也有不少亮点，包括以相当篇幅论述人工智能（AI）应用场景的建设，以及在不同行业的深化发展与应用。同时，报告也就推进香港“三大创科园区”及北部都会区勾勒出更多发展细节，可见特区政府正加快创新步伐。

有人认为香港五年规划等同“计划经济”，孔永乐认为，香港会保持西方资本主义的市场经济特色，并具备许多中国大陆城市所欠缺的国际化营商环境。“但我估计特区政府对经济的介入程度较以往有所提升，如果本地与国际企业能准确找到切入点，预计将能在未来五年的香港新兴产业的市场中占据优势。”