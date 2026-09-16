伊朗支持的胡塞武装上周末控制也门整段红海海岸，并猛攻另一条石油运输要道曼德海峡。中国外长王毅星期三（9月16日）会见访华的伊朗外长阿拉格齐时，首次表态不希望地区紧张向也门和红海方向进一步外溢。

自今年2月底美伊战争爆发以来，阿拉格齐此次是第二度到访北京。美国总统特朗普下周在华盛顿会晤中国国家主席习近平时，预计将与中国高层讨论对伊朗加大经济施压。受访学者研判，王毅明显加大对德黑兰的施压力度，可能希望换取美国经济制裁伊朗时，不要对中国企业下手太重。

据新华社报道，王毅星期三在会谈中鼓励伊朗和美国保持理性和克制，尽快回归伊斯兰堡谅解备忘录，根据迄今达成的共识，重构谈判机制，就各自关切的问题进行实质性磋商。

在巴基斯坦主导斡旋下，美伊今年6月达成伊斯兰堡谅解备忘录，旨在结束爆发的战争。但由于两国在履约过程中迅速发生冲突与分歧，备忘录已宣告作废并失效。

新华社则引述阿拉格齐星期三认为，美伊谅解备忘录仍然有效，并表示伊朗不希望冲突持续下去，希望重回外交解决渠道。

王毅星期三还敦促各方采取有效措施，早日开放霍尔木兹海峡，维护国际航道畅通安全，维护国际能源运输和产供链稳定。阿拉格齐则表示，伊朗已同阿曼达成开放霍尔木兹海峡的方案，敦促美国履行做出的各项承诺。

彭博社引述美国华盛顿战略咨询公司Rihla Research & Advisory创始人马克斯分析，伊朗外长此访很可能是两国开展最后一刻的穿梭外交，在习特二会前提供德黑兰与北京协调立场的机会，旨在确保双方在某项共同目标达成一致。

美国财长贝森特星期二（15日）在众议院听证会上预告，特朗普和习近平本月较迟时候，将继续讨论伊朗问题，以及北京与德黑兰之间的金融联系。贝森特表示，他期待本周末与中国副总理何立峰会面时，讨论与伊朗战争有关的制裁问题。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，美国目前准备动用经济制裁、金融封锁等手段加大对伊朗施压，与德黑兰有密切能源经济关系的中国企业，不可避免利益会受到直接威胁。

“从中国角度来说，这些问题都需要开始做更好的准备，包括跟伊朗要有更密切的沟通，甚至要对伊朗施加更大一点的压力。”

美伊和平谈判因霍尔木兹海峡控制权分歧停滞不前，也门胡塞武装此前多次袭击红海与以色列有关国际船只，近期也卷入战事。该组织不仅打击与之对立的沙特阿拉伯境内石油设施，还对曼德海峡发动猛烈攻势，迫使沙特两次改道外运石油，引发中东冲突开辟“第二战场”的风险升级。

李明江分析，王毅表示不希望地区紧张向也门和红海方向进一步外溢，释放的信息是“中国反对伊朗支持胡塞武装去封锁或干扰曼德海峡的航运，然后去炸沙特的一些设施等。中国肯定是不希望看到（地区紧张外溢），应该就是比较明确地给伊朗政策信号，让伊朗要克制一些”。

李明江研判，中国在贝森特与何立峰周末会面前，对伊朗问题进行政治外交斡旋，希望“争取美国制裁伊朗时，不要对中国企业太狠”。

上海国际关系学者沈丁立受访时则分析，王毅在“习特二会”前会见伊朗外长“可以从不同视角观察。从中美关系角度，则是做给美国看的，要借此增加中国同美国会谈的砝码”。

沈丁立认为，中国约束伊朗和胡塞武装，自然希望由此稳定世界油价，从而有益中国与世界经济，同时有利抑制美国物价，为共和党在11月初中期选举提供利好。北京也希望“特朗普在这次（元首）峰会上在中国关注的核心利益方面提供利好， 最好促成美方公开表示反对台独”。不然，美国期待中国在制裁伊朗等方面予以合作，恐怕不太现实。