中国广东省广州市拟出台法规，对乘坐地铁、巴士时电子设备声音外放且不听劝阻的人员，可处以最高1000元（人民币，189新元）的罚款。

综合第一财经、南方网等报道，为加强噪声污染的防治及其监督管理，广州市人大常委会星期三（9月16日）在官网公布《广州市噪声污染防治规定（草案修改稿·征求意见稿）》，向社会各界征求意见和建议，截止日期为10月15日。

《征求意见稿》明确，在巴士、地铁等公共交通运输工具内使用手机、平板电脑等电子设备时不得外放声音。使用电子设备外放声音的，公共交通运输工具司乘人员应当劝阻，劝阻无效的，可以向公安机关报告。

违反规定，在公共交通运输工具内使用电子设备外放声音，经公共交通运输工具司乘人员劝阻仍不改正的，由公安机关说服教育，给予警告，可以处200元以上1000元以下的罚款。

《征求意见稿》也对夜间连续施工噪声、机动车炸街扰民噪声、商业经营噪声、公共场所活动噪声、室内装修噪声等多种噪声源提出管控要求，并明确法律责任。

《广州市噪声污染防治规定（草案）》拟于10月进行第三次审议并表决。