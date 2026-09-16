美伊战火迟迟未能平息，随着中东多国要角齐聚北京，一场由中国搭台的香山论坛全体会议顿时火花四溅。

北京香山论坛星期三（9月16日）举行开幕式。午餐前的第二次全体会议围绕“局部冲突困境与解决之道”展开，不料现场演变成“中东冲突”。来自沙特阿拉伯和伊朗的发言嘉宾先后就中东战局交锋，将现场气氛推向小高潮。

本场会议由中国退役少将姚云竹主持。柬埔寨副首相兼国防部长迪西哈与白罗斯国防部长赫列宁率先发言后，第三位登场的沙特前驻美大使图尔基·本·费萨尔亲王“左右开弓”，直指中东危机由三大因素推动：

一是伊朗试图输出政治理念，通过支持真主党、胡塞武装等代理力量削弱地区国家中央政府；二是以色列寻求地区主导地位，不仅攻击伊朗，还对土耳其、沙特和埃及等国表现强硬；三是美德等西方国家在外交、军事和财政上倾斜支持以色列，助长了以色列的强硬举动。

第四位发言的伊朗武装力量副总参谋长穆罕默德·塔基·奥桑卢准将，则将矛头指向美国。随着他越讲越激动，全场焦点几乎全集中在他身上，甚至有刚进场的与会者因担心错过内容，急着想取走记者正在录音的同传设备。

奥桑卢直指美国和以色列，“对伊朗犯下滔天罪行”， 痛批美国主导的“霸权主义”和域外干涉是战乱“总源头”，指责美方践踏《联合国宪章》与国际法，甚至暗杀伊朗领导人。他还将美国对伊制裁定性为“经济战争”和“人道压迫”，指责美以的“双重标准”使国际法形同虚设，又称伊朗为了维护国家主权，不惧畏战争。

提问环节中，现场美国代表保持沉默，一名以色列代表则举手提问：如果美国从中东地区撤出，中东地区会是怎么样的景象？

奥桑卢说“答案非常明确”，他直指美国的出现制造了中东复杂局势，“我们需要把美国赶出这个地区”，并称伊朗仅寻求自身发展。他也称，伊朗军事势力受到很大的袭击，“因此我们不允许打开霍尔木兹海峡”。

图尔基亲王则认为，无论美国留撤，中东都注定面临冲突，因为伊以两国的地区议程存在根本碰撞。他称，伊朗宪法要求输出革命，而以色列总理曾提出从尼罗河延伸至幼发拉底河的“大以色列”构想。他还指，伊朗以沙特境内存在美国军事基地为借口，向沙特发射无人机和导弹，“这完全是错误的”，并反指在曼德海峡发难的也门胡塞武装“在替伊朗办事”。

奥桑卢在会议结束前反驳称：“胡塞武装是他们内部的问题，跟我们没有任何关系。” 他还称，伊朗从未攻击过任何阿拉伯国家，“我们仅仅是攻击了在阿拉伯国家的美国军事基地”。

发言嘉宾名单上的德国联邦国防部政策部副部长维勒少将，并未现身台上。如果多了一个欧洲视角参与混战，这场交锋恐怕还会更加热闹。