9月上旬的一个星期六午后，民进党新北市长候选人苏巧慧在板桥第一运动场外广场举行竞选总部成立大会，期间遇上阵雨。随着雨势渐大，造势场外围的支持者陆续撑起雨伞，却仍留在原地。

一名年逾50的女性支持者与两名朋友被问起为何冒雨前来，其中一人给出的理由很简单：“想换人做做看”。不远处，几名30多岁的女性上班族也撑伞留在场外。其中一人说，相比其他政见，苏巧慧提出“新北不是台北的卫星”最吸引她。

两名不同年龄层的受访者都说，自己从小在新北长大，也都认同国民党籍现任市长侯友宜的施政。

上星期六（9月12日），一公里多外的板桥第二运动场，国民党候选人李四川举行首场大型造势活动。

受场地规模所限，当天出席人数较苏巧慧的造势活动少，但现场摆放的座椅几乎坐满。放眼望去，台下多是中老年面孔，不少人随着台上口号挥舞旗帜，年轻人相对较少。

一场在雨中的户外广场，一场在室内体育馆，相隔一周、相距不过一公里多的两场造势，蓝绿两名候选人各自集结支持者，也端出各自对新北未来的想象。

“没人看好”600天追平“没有政治靠山”基层公务员

距离11月28日投票剩下两个多月，人口400万、为全台最多的新北，再次成为今年台湾九合一选举焦点战区之一。国民党自2010年新北升格为直辖市以来连续执政16年。李四川在选战初期的多份民调中明显领先苏巧慧，但近期不同机构公布的调查已出现两人互有领先，选情渐趋胶着。

苏巧慧在造势演说中回顾，800天前投入选战时“没有人看好”，与对手差距甚大，但到了参选600天时已追平民调，并称如今已经开始领先。

从选情谈到市政，这名连任三届的新北市立委抛出一道问题：“未来20年，新北市要往哪里去？”苏巧慧肯定过去历任首长推动的建设，但认为“新的时代来了，只有基础建设不够”，主张发展人工智能（AI）等新兴产业，同时协助传统产业转型。

50岁的苏巧慧经营亲子节目多年，有“水獭妈妈”的形象，这次又以“真慧冲”为竞选口号，既承接父亲、前行政院长苏贞昌“冲冲冲”的执行力，也以“温暖、创新、会做事”作为竞选主轴。她提出“新北不是台北市的卫星，我们是一片繁星”，主张29个行政区发展各自特色。

李四川对外宣讲时则往往从个人经历说起。他称自己“没有背景，也没有政治靠山”，从基层公务员一路走到副市长，靠的是“一件事、一件事做好”。

长期被称为“川伯”的李四川，最鲜明的形象仍是工程和执行力。他先后担任新北、高雄、台北三都副市长，有“最强副手”“最强铁锤”之称。竞选主视觉中，他继续扛起象征工程专业的铁锤，把数十年的工程和行政经历转化为“会做事”的候选人品牌。面对外界对年龄的关注，台中市长卢秀燕此前为他辅选时，也将68岁的“川伯”改称“小川哥”。

李四川也把AI列为新北下一阶段的发展重点，提出打造串联双北的AI科技廊带，并在树林大巨蛋之外，将板桥体育馆升级为“小巨蛋”，形成“双巨蛋”。他希望引进国际体育赛事、音乐和文化活动，让新北成为“世界的舞台”。

这种“会做事”的形象也获得造势现场支持者认同。林先生对李四川过去在工程部门的表现印象深刻，特别提到李四川曾亲自进入下水道查看工程的事迹，也期待他延续新北近年积极推动的都市更新。不过对于胶着的选情，他认为目前尚难下定论，“现在距离投票还有两个多月”。

民主进步党籍新北市长参选人苏巧慧（前排中）9月5日成立竞选总部，台湾总统赖清德（前排左）和前总统蔡英文（前排右）上台执手力挺。（民进党提供）

学者：选情偏冷 “选举奥步”多在投票前三周

比较两场造势，文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥观察，今年选举气氛不如以往热闹，可能是外部局势占据选民更多注意力，相对压缩了对地方选举的关注度。候选人目前端出的政策牛肉，也尚未引起选民太大反响。

在选情胶着下，民众党支持者可能成为左右胜负的变数。曲兆祥说，如果“小草”因竹北市蓝白合破局而不投国民党，李四川固然会少掉一些票，“最怕的是他们不但不投给国民党，转身去投民进党”。

政治大学外交系教授陈世民则认为，侯友宜能否将高施政满意度转化为对李四川的支持，并协助动员地方组织，是另一个观察重点。侯友宜虽出席李四川造势大会为他站台，但陈世民指出，侯此前被问及是否接任李四川竞选总部主委时，仍“四两拨千斤、顾左右而言他”。他认为，相比口头支持，更重要的是观察侯友宜接下来会投入多大力度辅选。

相较之下，陈世民认为，从造势可看出民进党“相当团结”，前后任总统同台为苏巧慧站台。他判断，民进党应认为新北“有希望”，因此要尽全力“拼一拼”。

至于选战何时真正升温，曲兆祥以过去台湾选举经验指出，“选举奥步”往往集中在投票前最后三周，“太早的话，对方有足够时间去化解；太晚的话，发酵时间又不够”。他形容，双方现在可能都还在“憋着大招”，最后三个星期才是关键观察期。

习特二会若涉对台政策 或成重大外部变数

除了选战内部因素，曲兆祥也提醒，未来两个多月仍存在难以预料的外部变数，包括即将登场的习特二会。他说，如果中美领导人会晤出现“针对台湾的重大政策变化”，即使是地方选举也肯定会受到影响，因为“选民不太会特别去分中央跟地方”，投票往往也是“一种主观情绪的投射”。

但这种变化会有利蓝营还是绿营，曲兆祥认为目前无法判断。若外部局势令台湾选民产生危机感，有人可能选择“顺势而为”，也有人可能产生“反抗”意识，“是哪一个，我们不知道”。他直言，一旦真正的“外部大因素”发生，其他选战因素都可能变得不再重要。