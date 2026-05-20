中美元首预计9月下旬再度会面，学者呼吁两国深化稳定的共识，并在战略稳定的基础上为双边关系注入更多建设性。

香港中文大学（深圳）公共政策学院院长郑永年，星期三（9月16日）在北京香山论坛一场围绕“多极化趋势与国际关系”的平行分组会议上指出，“稳定是当今世界最稀缺的资源”，要达成稳定首先要避免大国之间起冲突。

他认为，中美已经是事实上的“G2”（两个超级大国）。“如果中美关系稳了，世界秩序大体上是稳的，如果中美关系不稳，天下就会大乱”。

郑永年说：“好消息是，稳定已经逐渐成为中美两个国家的共识，也正在成为美国两党的共识。”

美国总统特朗普今年5月访华，中美达成构建“建设性战略稳定关系”的共识。在郑永年看来，这个共识需要深化，而对话则非常重要。

中国国家主席习近平预计本月访美，中美元首今年底前，还可能在亚太经济合作组织（APEC）峰会和二十国集团（G2）峰会上会面。郑永年说，希望双方能“巩固稳定的共识”。

对于即将登场的中美元首峰会，清华大学战略与安全研究中心主任达巍教授，在围绕“大国关系与战略稳定”的平行分组会议上回应与会者提问时说，特朗普政府并不处在一个很好的状态，来筹备一场富有成果的会面，即便中方做好准备，但“两个人才跳得了探戈”。

清华大学战略与安全研究中心主任达巍教授（中）星期三（9月16日）在香山论坛上预计，即将登场的“习特二会”成果有限。（杨丹旭摄）

达巍预计，双方官员可能在峰会前会面，谈出一些与关税、稀土、延长贸易休战相关的成果，双方可能承诺参与在对方国家举办的APEC和G2峰会，或许有关于人工智能的初步对话，但整体成果预计有限。

“不过好消息是，（中美元首）预计今年会碰面四次，即便每次成果有限，四次下来也是挺不错的。”

在发言环节，达巍也表示，对中美关系他不像三年前那么悲观，并认为未来几年会保持稳定。

他说，希望中美能为当下的两国关系注入更多“建设性议程”。“不幸的是，特朗普政府不是一个传统的美国政府，美国的决策过程使得我们很难取得更多成就。”

参加同场论坛的美国昆西国家事务研究所东亚项目高级研究员史文在会上也指出，战略稳定并非单一大国能实现的目标，需要各个大国共同构建。

他说，这需要中美两国政府都展示实际成效，减少危险互动，建立有效危机沟通，建设更可预期的经济关系和看得见的合作；除了两国元首，政府官员、立法机关、专家、商人和民众也需要给予支持。

史文也指出，另一个问题是，随着自身实力增长，中国是否准备好在这一进程中展现克制与包容。

他说，要建立具有建设性且持久的战略稳定，最佳途径是将它制度化，双方可从小范围的互惠协议着手，并吸纳其他相关国家参与，并逐步形成惯性，使得继任政府若要扭转或废弃这些安排，将面临高昂的代价。