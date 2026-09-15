在中国进行三天访问并出席北京香山论坛的国防部长陈振声，星期三（9月16日）与中国国防部长董军会面。他星期二（15日）也在香山论坛开幕晚宴上，与中共中央军委副主席张升民见面。

根据国防部新闻稿，陈振声与董军重申新中两国长期、热情且友好的双边防务关系。

双方探讨了深化领导层互动、扩大务实合作及加强人员交流的契机。陈振声与董军也就全球和区域安全局势交换意见，并讨论通过对话维护区域和平与安全的必要性。

第13届北京香山论坛星期二举行开幕晚宴。陈振声星期三在脸书发文透露，他在晚宴上与张升民见面。

国防部长陈振声星期二（15日）在香山论坛开幕晚宴上，与中共中央军委副主席张升民见面。（取自陈振声脸书）

陈振声与董军星期三也共同见证了新加坡武装部队军事学院与中国人民解放军国防大学签署升级版合作备忘录。

这项合作备忘录最早于2016年签署，涵盖两所军事院校教职人员和学生互访，以及交叉参加研讨会等。根据升级版合作备忘录，两所军事院校将进一步扩大和深化交流，为双方创造更多人员互动机会。

在香山论坛期间，陈振声也与多名亚细安国家的国防部长及高级官员会面，包括文莱首相府部长兼第二国防部长哈尔比、柬埔寨副首相兼国防部长迪西哈、印度尼西亚国防部长夏弗里、泰国国防部长阿敦，以及越南副总理兼国防部长潘文江。

陈振声星期二访问了中国人民解放军国防大学，并与国防大学政委夏志和会面。他也与国防大学学生交流，这些学生包括解放军高级军官以及中国各省级政府的高级官员。

陈振声已结束访华行程返回新加坡。