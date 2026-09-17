知情人士透露，中国官员正在考虑让比亚迪加入一个可能组建的企业代表团，随习近平参加下周在华盛顿举行的与特朗普峰会行程。

据彭博社报道，知情人士称，包括中央办公厅主任蔡奇在内的高级官员正在审议一份中国商界重量级人物名单，为习近平定于9月24日进行的国事访问做准备。

因讨论敏感事项而要求匿名的知情人士表示，这份名单尚未最终敲定，最后一刻仍可能发生变化。

报道称，如果比亚迪创始人王传福加入中国最高领导人此次访美的随行代表团，可能会被美方视为一个颇具挑衅意味的安排。美国对中国电动汽车征收100%的关税，实际上将其挡在美国市场之外。今年6月，比亚迪又因被指与中国人民解放军存在关联而被美国国防部列入黑名单。比亚迪则反对这一认定。

《南华早报》上周援引一位知情人士报道，数名正被考虑随习近平出访的中国企业界领袖仍在等待美国签证。

特朗普今年5月访问北京时，也有一批知名企业高管随行，包括马斯克、库克和黄仁勋。彭博此前报道，英伟达首席执行官黄仁勋预计也将出席特朗普下周为习近平举行的国宴。