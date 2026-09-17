中国西藏自治区官方公布，西藏住房和城乡建设厅副厅长李修武获任拉萨代市长。

据《西藏日报》报道，拉萨市第十二届人民代表大会常务委员会在星期三（9月16日）的第三十九次会议决定，接受王强辞去拉萨市人民政府市长职务的请求，并通过决定任命李修武为拉萨市人民政府副市长，代理拉萨市人民政府市长。

公开资料显示，现年53岁李修武是湖北秭归人，曾任湖北省宜昌市兴山县委常委、组织部部长、统战部部长；湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（正处级）；湖北省黄石市西塞山区委副书记、区长，大冶市委副书记、市长，大冶市委书记、人大常委会主任，黄石市副市长，黄石市委常委、黄石经开区党工委书记、铁山区委书记；湖北省民族宗教事务委员会副主任、党组成员。

2019年， 李修武任湖北省第九批援藏工作队领队、西藏自治区山南市委副书记、市政府党组副书记、常务副市长（正地级）；2022年任湖北省信访局局长；2025年任西藏自治区住房和城乡建设厅党组书记、副厅长，直至此番履新。

前任拉萨市长王强也是援藏官员，他2019年作为北京市第九批援藏干部人才领队来到拉萨，后出任拉萨市委副书记、常务副市长（正地级）；2022年12月获任拉萨代市长。