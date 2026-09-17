中共政治局委员、中央外办主任王毅在会见巴西总统首席特别顾问阿莫林时说，中巴应就重大国际和地区问题加强战略协作，带领全球南方实现联合自强。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（9月16日）在北京会见到访的阿莫林时说，在两国元首战略引领下，中巴关系近年来实现从全面战略伙伴到命运共同体的跨越式发展，两国关系的全球性、战略性、长远性更加凸显，成为全球南方大国团结合作的典范。

他指出，中巴作为东西两半球最大发展中国家，有必要加强战略沟通，深化战略合作，共同为变乱交织的世界注入稳定性，为人类和平发展作出新贡献。

王毅说，中方赞赏巴西决定加入世界人工智能合作组织，愿同巴西合作，推动人工智能的发展向上向善、普惠包容、造福人类。

他强调，中巴应持续深化各领域合作，实现优势互补，合作共赢，助力各自的发展振兴。双方还应就重大国际和地区问题加强战略协作，继续站在国际公平正义一边，共同高举多边主义火炬，带领全球南方实现联合自强。

中国外交部发言人星期二（9月15日）宣布，巴西总统首席特别顾问阿莫林将于9月16日至17日访华，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将同他举行会见。