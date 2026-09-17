日本官方数据显示，8月访日中国大陆游客锐减近六成，连续九个月同比下滑。

据日本共同社报道，日本国家旅游局星期三（9月16日）发布的估算数据显示，8月访日外国人为309.89万人次，较上年同期减少9.6%，时隔一个月同比减少。今年1至8月的访日外国人累计为2762.63万人次，较上年同期减少2.7%。

从国家和地区来看，韩国访客人数最多，为85.05万人次，增长28.7%；其次是台湾的66.6万人次，增长7.3%。两者的增幅都较7月收窄。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩的涉台言论，令中日关系跌至低谷，官方和民间交流几乎停摆。

日本旅游局数据显示，8月访日中国大陆游客大减59%，为41.8万人次，连续九个月同比下滑。

日本政府观光局上月公布的最新数据显示，今年前七个月，访日中国大陆游客数量同比下降56.3%。其中7月同比下降56.1%，是连续第八个月同比下降。

共同社引述日本国土交通省星期二（9月15日）消息报道，外国人在日本大规模购地申报量占总量的0.7%，以中国大陆交易最多。

日本国土交通省今年2月透露，将对外国人大规模购置土地的实际情况展开调查。日本国交省星期二首次调查结果，披露外国人在日本购置土地申报情况。

日本2025年7月修订了《国土利用计划法》的施行规则，规定在申报一定规模以上土地购置情况时有义务报告国籍，上述汇总了相关情况。

2025年7至12月，共有21个道府县向地方政府申报总计68件外国人在日本购置土地交易，占包括日本人交易在内所有需申报总量（9573件）的0.7%。

从国家和地区来看，来自中国大陆的交易以28件居首。从所在的道府县来看，北海道数量最多，达19件。