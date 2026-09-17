中国南方医科大学一名学生星期二（9月15日）凌晨坠楼身亡，死者据报是一名本博连读学生，网络上也出现“学生父母均车祸进了ICU”“导师压榨、打压该学生”言论，但死者家属指这些言论均为谣言。

南方医科大学星期三（16日）晚间在微信公众号通报证实，该校高层公寓星期二凌晨1时55分发生学生坠楼事件。经警方现场勘查，确认为高坠身亡，排除他杀。“学校对此深感悲痛，对家属表示最深切的慰问。”

校方说，学校在事发后成立工作专班，全力配合调查并协同家属做好善后事宜，学校将进一步加强学生心理健康工作，并吁请社会各界尊重逝者，不信谣、不传谣。

财新网报道，坠亡学生为2020级临床医学八年制本博连读学生，正在广东省人民医院肾内科轮转，导师为医院肾内科主任医师王文健。

另据南方+报道，死者为南方医科大学广州白云校区一名陈姓学生。

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南方+也报道，有网民称，学生坠亡原因与导师批假有关，还有网传言论称“学生父母均车祸进了ICU”“导师压榨、打压该学生”等。

死者的二姐陈女士对此告诉南方+，前述网传言论均为谣言：“父亲出车祸后，王老师一直对弟弟和我们家很关心，我希望网络不要再造谣言，伤害我们家属和王老师。”