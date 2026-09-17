香港民政事务总署公布，将从星期五（9月18日）起设吊唁处悼念香港首任特首董建华。香港赛马会也宣布取消董建华国葬当天的赛马赛事。

据香港政府公报，中国全国政协原副主席、香港首任特首董建华在上星期二（9月8日）逝世，享年89岁。

香港民政事务总署星期三（9月16日）晚通报，将从星期五至星期天（9月18日至20日）设置吊唁处，供市民签署吊唁册，以表达对董建华的深切悼念。签署吊唁处设于启德社区会堂、铜锣湾的摩顿台活动中心和位于荃湾的西楼角花园多用途活动室。

吊唁册签署时间为星期五至星期六（9月19日）上午9时至晚上9时，以及星期天上午9时至中午12时。

据香港赛马会星期三在官网发布的消息，为尊重中国全国政协原副主席、香港首任特首董建华的丧礼安排，香港赛马会宣布取消原定于星期天（9月20日）在沙田马场举行的赛马赛事。所有场外投注处将于当天全日暂停服务。

综合港媒报道，董建华治丧委员会星期二（9月15日）公布丧礼安排，星期六（19日）下午3时至晚上10时将在香港殡仪馆设置灵堂，星期天（20日）举行公祭及大殓，上午11时辞灵、出殡。

中共政治局委员、中央组织部部长、全国政协第一副主席石泰峰，将担任董建华治丧委员会主任委员。

香港和澳门过去曾为三位全国政协副主席安子介、霍英东和马万祺举行隆重葬礼，三人的治丧委员会主委都由全国政协第一副主席担任。按此规格，由身兼中共政治局委员的石泰峰出任董建华治丧委员会主委，级别比以往更高。