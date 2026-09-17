美国媒体报道，成立于中国的人工智能（AI）初创公司Manus拟开展被收购行动叫停后的首轮融资，公司估值将因此提高一倍至40亿美元（51亿新元）。

彭博社星期四（9月17日）引述知情人士称，上述计划中的5亿美元融资即将完成，将使这家先驱企业成为AI智能体领域最有价值的中国初创公司。谈判仍在进行之中，交易条款仍有可能发生变化。

新投资者的身份尚不清楚，但Manus的现有投资者包括腾讯控股、HSG和真格基金。Manus、腾讯、HSG和真格基金各自的代表均未回应寻求彭博社置评请求。

Manus是一家成立于中国、后迁至新加坡的AI企业，致力于开发能够自主完成任务、只需极少人工干预的人工智能代理。Meta去年12月宣布，拟以超过20亿美元的价格收购Manus。

彭博社6月报道称，自中国官方4月喊停这项交易后，Meta公司内部与Manus已进行运营分离，并停止两家公司的数据共享。

英国《金融时报》7月引述知情者称，腾讯将联合Manus的大部分现有投资者，包括真格基金和HSG（前身为红杉资本中国）等，计划以不低于20亿美元的价格，从Meta手中回购Manus。

Manus9月1日官宣恢复独立运营，肖弘、张涛和季逸超组成的原创始团队将继续领导公司。