中国江西一家食品厂被曝出多只猪死亡，官方通报死因与高温天气、环境变化等因素有关，这些死猪未流入市场。

据《南方都市报》报道，有中国网民星期三（9月16日）发视频称，这家食品厂疑似出现病死猪，怀疑在场内处置。

江西大余县农业农村局之后在星期四（17日）通报，网传大余东进食品有限公司场内疑似出现病死猪，大余县农业农村局联合大余县公安局等部门连夜开展调查。

根据发布在“大余宣传”微信公众号的通报，东进公司星期三累计接收江西分宜县金泰农业开发有限公司等五家企业运送的21车2429头生猪，所有生猪均随车附带《动物检疫证明》，源头上没有发现病死猪送屠宰现象。

大余县农业农村局说：“运输中，部分生猪因高温天气、环境变化等产生应激反应，导致死亡37头。东进公司将37头死猪依法按程序交由大余县忠坤畜禽无害化处理中心统一进行无害化闭环处置完毕，未流入市场。大余县忠坤畜禽无害化处理中心为依法登记的病死畜禽无害化处理企业，由大余县农业农村局负责日常监管。”

通报称，调查组检查了大余县忠坤畜禽无害化处理中心经营状况，没有发现违规行为，并说调查组星期四仍将继续检查东进公司之前的经营行为。