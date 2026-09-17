中国内蒙古自治区官方公布，内蒙古自治区党委常委、政府党组副书记王本强获任政府副主席。

据微信公众号“内蒙古人大”消息，内蒙古自治区第十四届人民代表大会常务委员会第三十次会议星期三（9月16日）表决通过决定接受黄志强辞去内蒙古自治区政府副主席职务请求。会议也表决通过了人事任免事项，决定任命王本强为自治区政府副主席。

内蒙古自治区人大常委会常务副主任张韶春向王本强等新任职人员颁发任命书。新任职人员向宪法庄严宣誓，王本强领誓并作表态发言。

公开资料显示，现年57岁的王本强是江苏沛县人，拥有工商管理硕士学位。1992年7月投入工作以来，王本强长期在审计系统任职，历任审计署办公厅副主任，广州特派办党组书记、特派员，资源环境审计司司长等职。

2016年参加援疆工作，王本强先后担任新疆生产建设兵团财务局党组书记、副局长，兵团党委、兵团副秘书长，办公厅主任，办公厅机关党委书记等职，后再调回审计署，任审计署政策研究室主任。

2022年12月，王本强出任审计署副审计长、党组成员，在今年9月履新内蒙古自治区党委常委、自治区政府党组副书记。

目前，王本强为内蒙古自治区党委常委，自治区政府副主席、党组副书记，自治区党委军民融合发展委员会办公室主任、金融委员会办公室主任、金融工作委员会书记。