中共总书记、中国国家主席习近平提出，做大做强先进制造业，提升产业链自主可控水平，巩固壮大实体经济根基。

据中国央视新闻报道，习近平就发展先进制造业作出指示说，中共十八大以来，中国先进制造业不断发展壮大，创新力、竞争力、综合实力显著增强，制造强国建设迈出坚实步伐。

习近平强调，新征程上，要坚持智能化、绿色化、融合化方向，持续做大做强先进制造业，提升产业链自主可控水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，为推进中国式现代化提供有力支撑。

央视新闻也报道，全国先进制造业大会星期三至四（9月16日至17日）在北京召开，会上传达了习近平的指示，会议以电视电话会议形式召开。中共政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。

李强在讲话中说，要以新一代智能制造为主攻方向，发展策略上更加注重数智赋能，技术路线上更加注重高端自主，生产方式上更加注重绿色低碳，场景业态上更加注重跨界融合，着力推动制造业智能化、绿色化、融合化发展。

李强强调，要聚焦重点领域综合施策、精准发力，不断提升先进制造业的创新力、竞争力、综合实力。打造产业创新驱动引擎，筑牢基础研究支撑，强化关键核心技术攻关，深化科技成果转化应用。加快新兴产业规模应用，加强未来产业前瞻布局，推动传统产业焕新升级。

他也提出，纵深开展“人工智能+制造”行动，加大对企业数智化转型引导支持力度，夯实智能软硬件基础。推动先进制造业和现代服务业深度融合，创新发展服务型制造。因地制宜培育壮大先进制造业集群，分类分层推动提质升级。持续深化改革开放，强化企业主体地位，加强政策和要素供给，营造良好发展环境，不断增强先进制造业发展的动力活力。

报道称，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委、江苏省、湖北省负责人作交流发言。