中国辽宁绥中县一所中学多名学生呕吐，官方初步判断起因为学校食堂烹饪加工食品不当。

据中国大风新闻报道，辽宁葫芦岛市绥中县东戴河新区的东戴河志臻中学多名学生的家长，从星期三（9月16日）凌晨起在社交媒体发布视频称，自家孩子出现疑似食物中毒症状。

视频显示，医院走廊内坐了多名身着该校校服的学生，有学生坐在长椅上干呕，神情痛苦。

一名学生家长告诉大风新闻记者：“出现身体不适的学生以初一年级居多，但目前医院的化验结果还没有出，客观说，我们也无法判断孩子们是不是食物中毒。”另一名家长也向记者表达了同样的看法。

收治学生的医院工作人员说，自星期三夜间起，医院确实收治了多名志臻中学的学生，但院方仅对孩子们的症状进行了治疗，无法就是否属于食物中毒做出判定。“收治的孩子们没有住院的，都是在急诊的观察室进行输液治疗。”

另据央视新闻报道，绥中县食品安全委员会办公室星期四（17日）通报，9月16日晚上7时辽宁东戴河志臻中学部分学生先后出现恶心、呕吐等不适症状，已被及时送医诊治。事件发生后，绥中县委、县政府组织相关部门成立联合处置工作组，开展医疗救治、溯源调查、善后处理等工作。

通报称，五名学生经对症处置后离开医院，11名学生门诊输液治疗并留院观察，其余症状轻微的学生经检查后由家长接回居家观察，学校安排专人做好健康状况跟踪。所有就诊学生情况平稳，无重症和危重病例。

绥中县食品安全委员会办公室也说：“事件原因初步判断为学校食堂烹饪加工食品不当，引发学生急性胃肠炎。后续将根据调查结果，依法依规对相关责任人员严肃处理。”