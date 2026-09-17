随着美国总统特朗普为接待中国大陆国家主席习近平做准备，特朗普在亚洲的盟友日益担心，他可能倾向于削弱美国对台湾的支持，以换取与中国大陆之间的经济成果。

据路透社报道，特朗普在5月将美国对台军售形容为谈判筹码，加上他尝试提振受伊朗战事影响的支持率，外界对于他可能在台湾课题上做出让步的担忧随之加剧。

在台北、东京和华盛顿的受访政府官员、议员及分析人士认为，在预计9月24日举行的习特会上，中国大陆方面可能会就台湾课题向特朗普施压。此外，美国在措辞上即便出现细微变化，也可能对中国大陆起到鼓舞作用，并危及脆弱的地区和平情况。

总部设在美国的智库“亚洲协会政策研究所”政治-安全事务主任钱莱特-艾弗里（Emma Chanlett-Avery）说：“对于我们的对华政策最终走向何方，人们深感忧虑，尤其是我们的盟友。”

钱莱特-艾弗里也说：“任何在台湾课题上表现出软弱态度的迹象，都是相当令人担忧的。”

中国外交部和美国白宫尚未针对关于这份报道的问题作出回应。

特朗普曾称，习近平亲自向他保证，在特朗普任期内中国大陆不会攻台。美国前总统拜登曾再三强调，如果中国大陆攻台，美国将协防台湾，而特朗普则拒绝说出他是否也会这样做。

台湾陆委会副主委沈有忠星期一（14日）在台北告诉记者，在习特再度会晤前，台湾政府已向美国明确传达自身立场。“我们希望……不会出现任何对台湾有害的情况。”

此外，两名日本政府消息人士称，日本首相高市早苗也尝试在习特会前，争取向特朗普传达信息的机会。

这些要求匿名的消息人士说，一名日本外交部高级官员已在上周前往华盛顿，以尝试争取高市早苗能与特朗普会面的机会。下周在纽约举行的联合国大会是最有可能进行交流的场合。

日本外交部拒绝就工作级别官员的访问置评，并说尚未就高市早苗与特朗普之间的接触，做出任何决定。

日本外交部也说，日本将密切关注习特会，并认为美中关系对确保国际社会稳定有贡献，这一点至关重要。

其中一名日本政府消息人士称，日本希望特朗普在台湾课题上坚持既有的外交措辞，避免像上次会晤那样，让这一课题成为下个习特会的焦点。

两名要求匿名的日本执政党资深议员说，日本最担心的是，特朗普可能会在台湾课题上释放出较为温和的立场信号，以换取中国大陆承诺购买美国商品，让他可以在美国中期选举前，向选民展示这场经济层面的胜利。

特朗普将他与习近平的会晤视为重新平衡这两大经济强国之间的贸易关系，并称两人5月在北京会晤时，中国大陆方面曾多次向他询问有关台湾的问题，包括军售和美国协防台湾的决心。

一项价值140亿美元（178亿新元）的对台军售案，正等待特朗普批准数月之久。在5月习特会之后，特朗普称将暂缓推进这一军售案，并称之为非常好的谈判筹码。

除了军售问题之外，专家也说，特朗普在措辞上即使稍有变动，也可能对中国起到鼓舞作用。

两名日本政府消息人士称，考虑到台湾课题的敏感性，特朗普即兴发言的倾向尤其令人担忧。