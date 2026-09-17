人工智能（AI）在广电视听领域应用愈发广泛，中国国家广播电视总局要求，使用AI生成制作或播出的节目，须添加内容标识，坚持人工审核把关，并严禁AI魔改。

中国国务院新闻办公室星期四（9月17日）举行“开局起步‘十五五’（2026至2030年）”系列主题新闻发布会，广电总局在会上介绍如何加快推动广播电视和网络视听高质量发展。

广电总局副局长刘建国指出，广电视听是AI创新发展的重要领域，也是AI落地应用的实践沃土。当前，AI技术已广泛应用于电视剧、网络剧、微短剧、综艺、动画片等不同类型节目的策划、制作、审核、传播、服务等各环节，行业AI应用非常广泛。

他说，“十五五”期间，广电总局将继续深化AI在广电视听领域各环节创新应用，并统筹发展与安全，坚持技术服务于人、技术服务于创作，积极引导、规范AI在视听内容生产全流程的创新应用，做到鼓励创新有尺度、规范发展有边界。

“AI技术还将持续迭代演进，广电总局将不断健全制度规范，科学研判、分类施策，该放开的鼓励创新，该守住的坚决守牢。”

在微短剧方面，广电总局网络视听节目管理司司长王小亮指出，今年首八个月，中国上线微短剧共43万部，是去年全年的13倍，其中AI剧占比超过九成。

“这主要是AI技术在微短剧创作中得到广泛应用。AI技术的应用为微短剧创新表达、降本增效打开了新的空间，同时也带来了内容质量、权益保护等新挑战，面对这个新挑战，我们必须要回答好这个新的课题。”

王小亮说，今年以来也加强规范治理。全网下架违规微短剧6.8万部，督导平台处置违规账号1200多个，其中九成以上内容是AI剧。