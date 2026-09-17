新加坡公共服务统筹部长兼国防部长陈振声在中国访问期间，与中共政治局委员、中央组织部部长石泰峰会晤。陈振声强调，新中公共服务深化交流有助于两国建立更强韧关系。

应中国国防部长董军邀请，陈振声星期二至星期四（9月15日至17日）访问中国，出席第13届北京香山论坛并在论坛上发表讲话。期间，他也与董军及中共中央军委副主席张升民会面。

陈振声星期四在脸书发文介绍与石泰峰和中共中央党校副校长谢春涛的会晤。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声（左）在脸书发文介绍，时隔三年再与中共中央党校副校长谢春涛会面。（取自陈振声脸书）

陈振声说：“我为与石泰峰部长再次面对面会晤感到高兴，我们去年9月大约这个时候在北京会面。石部长和我记得在去年的新中领导力论坛，中共中央组织部和新加坡公共服务署签署了一份关于高级官员交流计划的谅解备忘录。这项备忘录标志着我们人文合作的重要里程碑。”

陈振声为此感谢中组部依据备忘录周详筹办新中两国官员的首次交流活动。

他指出，这些联系至关重要，为双方探讨如何持续深化两国公共服务合作与交流创造良好的讨论空间。随着时间的推移，在相互学习并建立持续联系之际，这些交流将有助于建立更强韧的关系。

他说：“我期待未来能有更多机会，让双方官员在共同应对未来挑战的过程中，加强联系、交流思想并携手学习。”

陈振声也在贴文写道，他此行有机会与曾于三年前会面的中共中央党校副校长谢春涛重聚。2023年9月，时任教育部长的陈振声在北京参访中共中央党校时与谢春涛会面。

他说：“我们深入探讨了两国人民尤其是青年加深对他人观点的理解、开展互动并相互学习的重要性。”

陈振声表示非常珍视这类交流机会，因为它们有助于积累信任与理解，而这正是两国紧密关系的基石。

中国官方通讯社新华社也报道石泰峰星期二在北京会见陈振声的消息。

石泰峰说，中方愿同新方一道，认真落实两国领导人重要共识，加强战略沟通，深化务实合作，推动中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系取得更大发展。