台湾海巡署计划明年10月首次派出舰艇出访菲律宾，执行八天的远洋敦睦计划。

台湾《自由时报》星期四（9月17日）引述海巡署明年预算书披露上述计划。这次任务预计派出海巡官兵与中央警察大学水警学系学生共计100 人，不仅是海巡署成立以来的重大外交突破，更是台湾具备海上执法与军事性质的公务船舰，时隔53年再度以敦睦名义正式访问菲律宾。

台湾海军过去一直主导敦睦远航训练。台湾海军自1953年起曾多次造访菲律宾，但随着1975年台湾与菲律宾断交，海军敦睦舰队在1974年完成最后一次访问后，就停止前往菲律宾。

半个世纪以来，台菲正式船舰互访形同中断。直至近年，台海巡署积极建造大型巡防舰、打造“第二海军”，并在2025年9月首度由4000吨级台北舰领军成功出访帕劳，才正式开启了“海巡敦睦”新模式。

报道引述台资深政府官员称，海巡署这次将目标瞄准菲律宾，在地缘政治上具有极高的指标意义。台菲近年在南中国海都面临中国大陆的灰色地带威胁，双方在海洋执法与区域安全上的合作越来越紧密。从过去菲律宾海巡署高层罕见赴台出席警大毕业典礼，到台湾近期计划援赠退役海巡舰给菲国，双方的默契早已悄悄建立。

上述官员指出，明年10月的台菲海巡外交将更上一层楼，台方将直接开着贴有“TAIWAN COAST GUARD”的台造舰艇驶进菲律宾，等于为台菲53年的敦睦史写下全新篇章。

这笔预算计划目前已送交立法院审议，随着这项历史性的“海巡远洋敦睦计划”曝光，预计将成为立法院各党派关注与攻防的焦点。

此外，针对有媒体报道“我援赠菲律宾海巡舰首曝光”案，台湾海巡署星期三（9月16日）在官网回应称，台海巡在国际交流上与多国保持密切合作，多年来曾致赠马绍尔群岛、帕劳、图瓦卢等国家船艇，深化国际合作，本案是援例办理。

台海巡署续称，作为区域负责任一员，台湾与菲律宾等国签署渔业协定并建立协商机制，未来也将持续在海洋研究、人道救援方面进行更多合作与交流。

台湾《联合报》引述商用船舶追踪系统VesselFinder显示，一艘名为BLINGNO.1的菲律宾籍执法船星期三上午自高雄港出港测试，出港不久随即返航，目前泊于高雄港浅水码头，预判将持续整修。

上述船只虽然全船去除涂装，解除原20机炮与50机枪等武装，但按舰艇构型观察，完全符合海巡署已除役的500吨级巡防救难舰“连江舰 (CG125）”的构型。

海巡署500吨级巡防救难舰“连江舰 (CG125）”由中信造船承造，已于2023年10月27日正式除役。海巡现役同名的连江舰是由中船承造的1000吨级的新式巡防舰。

据了解，台外交部确实协调海巡署拨发除役舰艇援菲，因两岸敏感，台方是比照日本，由台方自行完成退役舰艇的整修，再运用人力将船开赴菲国交舰。