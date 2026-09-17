中国国家广播电视总局称，加强治理后，截至今年3月底，全国电视频道虚假宣传医药广告已全面清除，将持续监查，畅通投诉渠道，防止问题反弹。

中国国务院新闻办公室星期四（9月17日）举行“开局起步‘十五五’（2026至2030年）”系列主题新闻发布会。广电总局副局长何飚在答记者问时，说明广电视听服务和体验“双提升”五项工作重点。

何飚说，“十五五”将深化广电视听广告播出违法违规议题的治理，让群众看得安心、看得放心。

他提到，广电总局将强化法治保障，更好维护公众收视权益。“为确保治理不反弹，我们持续健全监管机制和法规体系。近期，新修订的有线电视和IPTV运营服务管理规定等两项部门规章即将发布。”

他也说，广电总局将打造集视听节目、康养陪护、少儿教育、智慧家居等功能为一体，支持方言语音、手势交互、跨屏联动的智慧终端，让老人孩子都能够轻松畅享丰富多彩的数智生活。

另外，机上盒将彻底消失。何飚说，今年广电总局将同工信部，制定一体化电视技术标准，将机顶盒功能以软件形态内置于电视机中，打造极简终端形态，一台电视即可畅享直播、点播等全类型电视业务，用户配备一个通用遥控器，可一键开关机、一键看频道节目。

广电总局也将强化公共服务保障，面向养老院、身障服务机构等公共场所和农村。目前已有113万台公共场所终端和4041万农村用户全面实现了开机看直播、开机无广告、“重温经典”频道接入等服务项目。