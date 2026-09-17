2026“绿智未来”可持续发展全球挑战赛在中国北京启动，面向全球征集以科技创新驱动可持续发展的解决方案。

我国国家发展部长徐芳达星期四（9月17日）晚上出席在北京举行的“绿智未来”可持续发展全球挑战赛（Green Future Innovation Challenge，简称GFIC）启动仪式。

这场公益品牌绿色科技创业大赛，由淡马锡基金会与祥峰中国联合发起，从2018年在新加坡开始举办，拓展至印度尼西亚、日本等国家，在全球绿色技术创新领域具有一定影响力。

GFIC去年首次在中国举办，征集已完成实验室阶段、技术水平接近商业化、拟在中国进行落地验证的项目，吸引来自70多个国家和地区的1000多个项目参与。

根据淡马锡基金会发布的新闻稿，今年的挑战赛以“科技创新助力可持续发展”为核心，将围绕能源转型、降污减排、绿色农业、数绿融合、绿色生物制造等方向，推动可持续解决方案从技术验证走向规模化应用。

徐芳达在启动仪式上致辞时，肯定GFIC汇聚全球绿色创新力量的平台价值，期待赛事持续深化新中两国在可持续发展与气候科技领域的交流合作。

中共北京市委常委、常务副市长夏林茂则指出，本届挑战赛既是展示绿色技术成果的窗口，也是北京建设国际科技创新中心、推进绿色低碳转型的重要纽带。

今年的比赛将开展为期半年的全球推广和项目征集、评审工作，于2027年上半年在京举办决赛暨颁奖典礼。