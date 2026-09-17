中国官方通报，已退休三年的辽宁省政协原副主席戴玉林被查。

据中共中央纪委国家监委官网星期四（9月17日）发布的消息，辽宁省政协原党组副书记、副主席戴玉林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年67岁的戴玉林是江苏南京人，拥有经济学博士学位。戴玉林在1982年7月毕业于辽宁财经学院读本科后留校任助教，1992年7月东北财经大学考获经济学博士，之后留校任讲师、副教授、教授。

1998年4月，戴玉林离开校园，出任辽宁省大连市金融管理办公室主任；同年8月任大连市政府副秘书长；四个月后任大连市长助理，分管财政、金融；2001年5月任大连副市长，分管科技IT、金融；2008年5月跻身大连市委常委，仍兼任副市长。

2010年8月，戴玉林调任丹东市委书记；2015年1月升任辽宁省委常委，同时短暂兼任丹东市委书记，三个月后卸任丹东市委书记，转任省总工会主席、党组书记。2016年12月起，戴玉林转岗省政协，2017年1月任省政协副主席，直至2023年卸任。