中国商务部公布，部长王文涛星期四（9月17日）应约与欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈。

中国商务部在官网发布简短声明称，两人就中欧经贸问题举行视频会谈。商务部未提供更多信息。

路透社同日引述《金融时报》报道，欧盟已要求中国自愿限制混合动力汽车出口，作为防止爆发贸易战举措的一部分。

另一方面，中国商务部也在星期四针对《公共采购法案》回应时，批评欧盟频频设置歧视性条款，敦促欧盟修改法案中的歧视性条款。

彭博社早前报道，欧盟委员会上星期三（9月9日）批准《公共采购法案》（Public Procurement Act），提出各国政府在颁发涉及关键公共服务等领域的合同方面，优先考虑欧洲供应商。这些关键公共服务包括能源、供水、铁路、港口、机场、邮政服务。

此外，如果竞标方案有超过一半的供应源自欧盟以外的地区，成员国政府可拒绝这份方案。法案现将提交至欧盟各成员国及欧洲议会审议。

彭博社称，欧盟正推动成员国政府将更多公共采购合同，颁发给本土供应商，而非中国供应商。

中国商务部新闻发言人何亚东星期四（17日）在新闻发布会上说：“中方注意到欧委会发布了《公共采购法》的立法草案。《法案》设置了‘欧洲优先’条款，还要求在评标标准中纳入安全等非市场因素，排除或限制不符合条件的第三国企业。中方对此高度关切。”

何亚东称，今年以来，欧盟连续推出《网络安全法》修订案、《工业加速器法案》《公共采购法案》，以网络安全、产业发展之名，行保护主义之实，频频设置歧视性条款，不断收紧市场准入条件。

何亚东也说：“中方敦促欧方遵守世贸规则，保持市场开放，修改《法案》中的歧视性条款，为企业在欧投资经营创造公平、透明、非歧视的营商环境。中方将密切关注欧方立法进程，及时评估相关影响。”