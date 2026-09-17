中美元首峰会可望下星期登场，届时如何谈论台湾问题引发关注。曾任马英九政府国安会秘书长的苏起星期四（9月17日）研判，这次会谈将聚焦中美关系和美国中期选举，台湾不会成为明确议题或交易筹码。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平继5月北京会晤后，可望于9月24日在华盛顿再度会谈。峰会前，美国财长贝森特本周末将在纽约与中国副总理何立峰会晤，讨论贸易、稀土和人工智能（AI）风险。

“九二共识”的发明者、台北论坛荣誉董事长苏起，星期四受邀在李国鼎科技发展基金会主办的论坛演讲。他受访时说，这次“习特二会”对台风险应该还好，“因为川普（特朗普）现在满脑子都是选举”，希望北京在中期选举上给予一些帮助；习近平虽然握有台湾牌，但“不会在这个时候打”。

苏起进一步指出，习近平5月已让特朗普明白“台湾对我非常重要”，美方若有动作，北京将“不惜一切跟你翻脸”。不过，他认为美国对台军售的可能性已“非常非常低”，“无论峰会前后，只要宣布军售，（中国）大陆会翻脸”。

在演讲期间，苏起谈到美国保卫台湾的意愿时说，目前是“老百姓不愿意保台，精英比较倾向保台”。

他粗估，美国智库圈七成仍支持保台、三成主张收缩或放弃台湾，但前者正在减少，“弃台论”持续增加。他直言：“美国以前也是有心无力，但现在我认为是无力也无心。”

苏起认为，北京对统一的紧迫感正在加深。他提到，习近平8月在大陆已故领导人江泽民诞辰100周年纪念大会上，引用江泽民的话说：“中华民族将在完成祖国统一和建立富强民主文明的社会主义现代化国家的基础上实现伟大的复兴”，这等于把统一列为民族复兴的基础。

对于台湾外交部长林佳龙称北京想塑造“中美共管台湾”，但台美要“管理中国”，苏起则批评：“林佳龙讲的大话，你就知道（赖清德政府）没牌了，开始在半夜吹口哨了。”

他认为，从当前情势来看，台湾的未来不再取决于台湾人，也不是取决于特朗普，“现在是越来越取决于习近平”。

同样受邀在论坛演讲的台湾中央研究院院士吴玉山，则在综合座谈环节研判，中美元首会晤即使讨论台湾，双方声明仍可能只字不提。

他说，5月会晤的公开声明“从头到尾都没有”台湾，但特朗普后来在总统专机上及接受福克斯新闻访问时透露相关内容，可见习近平“一定讲了很多台湾”。

吴玉山认为，特朗普已回到美国传统的战略模糊，“我觉得战略模糊不会改变”。美国不表明是否驰援台湾，既让北京担心美军可能介入，也让台湾不敢贸然走向独立，形成双重吓阻。

特朗普上次一方面拒绝说明是否驰援台湾，另一方面称，若台湾宣布独立引发战争，“我们绝对不会在9500英里以外的地方去打这场仗”。吴玉山认为，这虽可被视为美国战略后退、对台支持减弱，却也能约束台独，并继续吓阻北京，具有“双重稳定的效果”。

对于这次“习特二会”，吴玉山认为，只要特朗普没有退到“不管为了任何原因，我通通都不来（驰援）”，那对台湾而言，上次划出的底线仍可接受。若特朗普明确宣布美国绝不介入台海局势，“那不得了，那就像是邀请解放军解放台湾了”，“但应该不会这样”。