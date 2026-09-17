（伦敦讯）英媒报道称，欧盟已要求中国“自愿”减少对欧洲的混合动力汽车出口，否则中国产品将在欧洲面临更高的关税。

《金融时报》星期四（9月17日）引述知情人士称，欧盟正寻求北京作出承诺，将中国混合动力汽车在欧盟市场的销量限制在约15%的水平，目前这一数字超过三分之一。

中欧贸易投资磋商机制第二次部长会议将于10月在北京举行，随着这一关键会谈日期临近，双方紧张局势加剧，欧盟对中国提出上述要求，以此作为与中方达成协议、避免贸易战的条件之一。

知情人士说，随着中国向欧盟出口的混合动力汽车在二季度创下新高，欧盟正面临采取进一步行动的“巨大”压力。

一名欧盟官员说：“如果他们不限制对我们市场的出口，我们就会采取措施，这是为了防止去工业化，我们必须采取行动。”

这名官员补充说，除汽车外，欧盟还列出了化工等一系列产品，希望中国在这些领域也有所克制，此外，欧盟还希望中国增加欧洲产品的进口。

熟悉欧盟立场的人士称，欧盟提议中国自愿限制出口，是希望复制1986年与日本达成的协议模式，当时日本同意对其汽车出口实施限制，这项政策一直持续到1999年，并促使丰田、日产等日本车企在欧盟投资，或与当地生产商开展合作。

欧盟希望北京同意实施这一限制措施，以证明其寻求通过谈判解决问题的方式行之有效。不过，在经历多年的分歧之后，德国和法国这两大欧洲经济体正逐渐形成共识，倾向对中国采取更强硬的行动。

欧盟委员会贸易专员谢夫乔维奇当地时间星期三（9月16日）称，他预计将在10月的第二周启程访华，希望在此之前能与中方在贸易再平衡问题上取得“积极成果”。