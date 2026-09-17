已解散的香港支联会三名领袖因“煽动颠覆国家政权”罪名被判入狱，欧洲议会呼吁制裁中国大陆和香港官员。

香港法院上星期五（9月11日）宣判支联会前主席李卓人（69岁）、前副主席何俊仁（74岁）和邹幸彤（41岁）入狱五至七年不等。全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”的支联会，从1990年起就一直主办悼念1989年北京“六四”事件的烛光晚会，直到2020年被香港特区政府以冠病疫情为由禁止为止。

据法新社报道，欧洲议会议员星期四（9月17日）以压倒性多数支持一项不具法律约束力的决议，谴责上述判刑，并呼吁欧盟执委会依据欧盟人权制裁机制，制裁“所有负有责任的香港及中国大陆官员”。

这项决议也指出，欧盟执委会应着手推动“暂停”香港在世界贸易组织（WTO）中的地位。

香港是世贸组织中的正式成员，与中国分开拥有独立成员身份。

来自斯洛伐克的保守派欧洲议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）说，香港已成为北京外交政策的工具，以规避欧盟对俄罗斯的制裁，“可悲的是，这里已不再有民主的容身之地。”