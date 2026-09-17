新加坡与中国天津的经贸关系持续加强，今年上半年的双边贸易额同比增长约4%。国家发展部长徐芳达指出，随着中新天津生态城在2028年迎来20周年，天津也迈入下一阶段发展，双方可深化合作，创造新的增长机遇。

徐芳达从星期天（9月13日）起对中国进行六天访问。他星期四（17日）晚上在脸书贴文透露，他星期二（15日）会见中共天津市委书记陈敏尔时，双方肯定生态城过去18年取得的良好进展，并同意着手规划下一阶段的发展，包括加强生态城作为中国可持续城市发展、宜居社区和优质住房的示范作用。

也是新加坡—天津经贸理事会新方联合主席的徐芳达，星期三（16日）与天津市长张工共同主持理事会第12次会议时，呼吁双方充分利用生态城的基础设施、人才和科研生态系统，以及它与天津其他地区的联系，吸引更多企业和投资，创造新的增长机遇。

徐芳达也建议利用生态城这一平台，让新加坡企业在天津寻找商机，同时让有意进军东南亚市场的天津企业，将新加坡作为跳板和区域总部。

他透露，目前新加坡企业在天津参与的项目超过1200个。国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲则在会上披露，截至今年6月，约80家天津企业在新加坡运营，包括国企、上市公司和民企。

徐芳达认为，双方还能开启更多合作契机；天津是京津冀地区的关键节点，在先进制造业、创新和供应链管理方面具有优势。

“我们可以在这些优势的基础上，在绿色发展、先进制造、人工智能、城市解决方案和现代服务业等领域深化合作，创造新机遇。”

徐芳达透露，他已向滨海新区区委书记连茂君提议，双方可在新加坡举办投资促进论坛，将天津推广为投资目的地，不仅面向新加坡企业，也面向东南亚企业。

《天津日报》引述陈敏尔和张工指出，天津愿与新加坡深化对接沟通，用好新津理事会等平台，聚焦绿色低碳发展，统筹走出去和引进来，促进产业、项目、要素等资源导入，推动先进制造业和现代服务业深度融合，共同打造国家绿色发展示范区升级版，全面加强经济贸易、科技创新、文旅康养、教育人文等领域交流合作。

访津期间，徐芳达也参观了生态城，并与目前获得新加坡科技设计大学研究与创新中心支持的新加坡初创企业会面。他也参观了南洋艺术学院与天津美术学院在生态城联办的展览。

访津之后，徐芳达星期四晚上续程到北京出席“绿智未来”可持续发展全球挑战赛（Green Future Innovation Challenge，简称GFIC）启动仪式。

这场公益品牌绿色科技创业大赛，由淡马锡基金会与祥峰中国联合发起，面向全球征集可持续发展领域创新性技术解决方案，从2018年在新加坡开始举办，拓展至印度尼西亚、日本等国家，在全球绿色技术创新领域具有一定影响力。

GFIC去年首次在中国举办，吸引来自70多个国家和地区的1000多个项目参与。今年的挑战赛以“科技创新助力可持续发展”为核心，将围绕能源转型、降污减排、绿色农业、数绿融合、绿色生物制造等方向，推动可持续解决方案从技术验证走向规模化应用。

徐芳达致辞时肯定GFIC汇聚全球绿色创新力量的平台价值，期待赛事持续深化新中两国在可持续发展与气候科技领域的交流合作。中共北京市委常委、常务副市长夏林茂则指出，本届挑战赛既是展示绿色技术成果的窗口，也是北京建设国际科技创新中心、推进绿色低碳转型的重要纽带。