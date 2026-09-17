由《联合早报》主办的首届新加坡文化节星期四（9月17日）在上海开幕。我国文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟指出，新加坡与中国友谊深厚，而文化是连接人与人最有力的桥梁之一；文化节传承了新中文化交流的美好传统，为两国人民搭建了新平台。

在上海和北京举行的新加坡文化节获新加坡文化、社区及青年部支持，通过音乐、电影、美食、文化座谈和数码展览，让中国观众近距离感受新加坡的多元文化。开幕仪式在上海前滩中心举行，梁振伟是活动主宾。

梁振伟以华语致辞时强调，​新加坡和中国友谊深厚，在多个领域携手合作；而政府之间的合作固然重要，但这段友情的根基在于两国人民之间深厚的连结。

梁振伟列举了艺术多年来为新中人民搭建桥梁的例子，例如两国1990年正式建交前，中国东方歌舞团已于1979年赴新演出；亚洲文明博物馆也正与中国敦煌研究院合作，联办“敦煌：佛教艺术与丝绸之路”大展。

梁振伟说：“文化交流让我们更深入了解两国文化如何在各自的历史和社会背景下演变。过程中，我们不但更了解彼此，也增进了对各自文化遗产的欣赏。”

文化节开幕仪式上，新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲（左一起）与新加坡国家文物局局长章慧霓，《联合早报》总编辑洪奕婷，新加坡文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟，文化、社区及青年部常任秘书张静文，新加坡驻上海总领事陈子勤，以及新报业媒体华文媒体集团副社长罗文燕自拍合影。（主办方提供）

本次文化节的重点演出，是新加坡湘灵音乐社和跨族群乐团Artusik联合呈献的音乐会《和鸣》，前者以福建南音为基础，与印度古典音乐和舞蹈展开跨文化对话；后者则融合马来族、华族、印度、中东和西方音乐元素。

新加坡跨族群乐团Artusik在文化节开幕式上，呈献融合多元文化元素的音乐演出。（主办方提供）

梁振伟指出，早期华人移民将语言、传统和艺术带到狮城，与印度和其他移民的传统一同落地生根，并与原居民、马来和其他东南亚文化相互交融，孕育出今天的独特面貌。

以南音为例，这门传统随着早期福建移民漂洋过海到新加坡，与本地文化风貌融为一体；湘灵音乐社也勇敢创新，融入印度古典舞蹈和音乐等多元文化元素。

湘灵音乐社在新加坡文化节开幕仪式上呈献音乐表演，让观众率先感受新加坡多元文化的魅力。（主办方提供）

他说：“我们希望这次的文化节，让中国朋友感受到新加坡华族文化的独特之处。虽然源自中华文化，但也有着独特、多元种族的色彩。”

他强调，这样的交流是双向的，“在中国观众探索新加坡文化的同时，我们的艺术家和文化工作者也能从中感受到中国丰富的文化底蕴，从中获得灵感、结交新朋友”。​

洪奕婷：《联合早报》向来视推广文化为己任

《联合早报》总编辑洪奕婷致辞时说：“相信许多人听到文化节，自然的第一个疑问会是：《联合早报》作为一家新闻媒体机构，主要角色是报道新闻，传播资讯，为什么会办新加坡文化节？”

洪奕婷解释，新加坡的华文报不仅承担新闻传播功能，自新加坡1965年独立以来，更是一直深度参与华文教育和文化传承。

她指出，独立初期，新加坡推行以英语为共同工作语言、各族群母语为文化根基的双语政策；长此以往，英语的快速普及导致包括华语在内的母语使用空间此长彼消，《联合早报》在这个环境中更将守护与推广华文华语及文化视为己任。

她举例说，《联合早报》的前身《南洋商报》和《星洲日报》分别在1982年首办“金狮奖” 文艺创作比赛以及在1983年第一次举办国际华文文艺营；1985年，《联合早报》开始办华文书展，1987年也首办《春到河畔迎新年》农历新年大型户外庆祝活动，一直延续至今。

时至今日，《联合早报》的四大核心理念之一，依然包括通过新闻报道与社区公益活动，致力于成为推动新加坡乃至全球中华文化传播与发展的中坚力量，“因此《联合早报》对推广文化并不陌生，也一直乐在其中，视为我们的使命与重任”。

洪奕婷表示，尤其高兴有机会把新加坡文化带出国门，希望各界通过文化节“多方面接触、多感官体会、多维度认识新加坡文化的多元、多面与多姿”。