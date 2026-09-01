新加坡的多元共存可以很宏大，也可以很平凡，像是不同背景的人在小贩中心共享一张桌子。这类珍贵却容易被忽略的点滴，是新加坡国家文物局数码文化展中捕捉的故事。

由《联合早报》主办的新加坡文化节星期四（9月17日）在上海开幕。文化节期间，《新，视角》数码文化展也巡回展出，通过互动装置、多媒体影像和游戏等形式，邀请中国民众重新认识新加坡。

湘灵音乐社在新加坡文化节开幕仪式上呈献音乐演出，展现新加坡多元文化的独特魅力。（主办方提供）

国家文物局局长章慧霓在开幕式致辞时说，新加坡的华人、马来人、印度人、欧亚人，以及来自世界各地、拥有不同文化背景的人们，选择共同建设、生活、面对未来，“这条路从来不是一条坦途”。

章慧霓说：“我们有过差异，有过摩擦，也有过需要彼此理解、彼此包容的时刻。但有一件事始终没有改变：那就是对彼此的承诺，一代接着一代，这正是我们今天希望向大家呈现的新加坡。”

她强调，新加坡的多元共存可以很宏大，也可以很平凡，“是在小贩中心里，不同背景的人坐在一起，共享一张桌子；是在屠妖节、开斋节等不同节庆里，我们彼此送上一句真诚的祝福；也是当我们跨越文化的边界时，自然而然伸出的那只手......《新，视角》展览正是希望让大家看见这些，也听见它背后的故事”。

超过200名新中文化界、政界、学界、商界与媒体界人士出席了开幕仪式。Artusik和湘灵音乐社分别呈献了音乐表演，让观众率先感受新加坡多元文化的魅力。

新加坡跨族群乐团Artusik在文化节开幕式上演出，通过音乐展现多元文化交融的独特面貌。（主办方提供）

出席开幕仪式的中国作家协会会员、上海报业集团原高级记者沈嘉禄受访时说，湘灵音乐社的南音艺术让他有共鸣，自己虽然不精通闽南语，但对它的音调还是熟悉的，“通过南音传播中国和新加坡之间的文化交流，我觉得很亲切”。

沈嘉禄说，新加坡和上海的相似之处，在于两座城市的文化都多元、开放，也鼓励创新，彼此的文化交流没有隔阂，也非常愉快。

新加坡文化节上海站主要节目将在星期六和星期天（19日和20日）举行，北京站节目则于下星期四至星期六（24日至26日）登场。

除了《和鸣》音乐会，文化节还将放映四部享誉国际的新加坡电影佳作，并举办以“What? 新加坡的文化？”为主题的文化座谈会，以及勾勒新加坡历史演变的美食品鉴会。更多详情可浏览新加坡文化节官网。