美国人工智能（AI）企业巨头Anthropic的首席执行官达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）9月12日发表一篇长文，大声疾呼通过前沿AI企业接受第三方评估、民主国家协调和全球合作，放缓前沿AI模型的发展速度，否则AI有可能在六到12个月内“掌控整个互联网”。

阿莫迪的公开信回应了几天前刚离开Anthropic的年轻AI研究员雅各布·科克森（Jacob Coxon）的焦虑。科克森9月8日在社媒X上宣布，他当天刚辞职，原因是他过去三年分别在OpenAI和Anthropic工作，发现这两家公司的“行为都不负责任”，都在朝着研发能自我增强的超级智能狂奔而去，“拿我们（人类）的生命做赌注”。27岁的科克森还警告，如果任由这个趋势发展，AI有可能在2030年让人类灭亡。

科克森的贴文至今获得1.72亿浏览量。在他的前东家一把手阿莫迪的公开信于12日发表后，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼和马斯克随即表示赞同，美国舆论场上瞬间燃起一片有关“AI末日论”的焦虑与讨论。