今天（9月18日）是九一八事变纪念日，也是日本男童在深圳遇袭身亡满两周年，在华日本人对袭击事件仍心有余悸。

日媒也引述相关人士报道，遇袭案发生后，深圳和广州的日本人学校采取措施，在9月18日等反日情绪可能高涨的日子改为线上授课或停课。

据日本共同社报道，如今已看不到有儿童背着容易被认出是日本人的日式硬壳书包，上下学时的严密警戒态势也持续至今。

接送小学一年级女儿的30多岁驻在人员说：“对生活和案件再发的不安仍未消除。我会提高警觉，做好自我防护。”

报道称，星期四（17日）早晨，在距男童遇袭的校门约200米远的街道上，20多名警察等正注视行人的举动。警犬也已出动，弥漫着不同寻常的紧张感。

2024年9月18日，深圳市一名日本男童在上学途中被中国男子袭击身亡。被告钟长春去年1月被法院判处死刑，据报同年被正法。

报道也提到，日本首相高市早苗去年11月发表涉台国会答辩后，中国大陆加强了对日批判，反日情绪容易扩大的状态持续。

另一方面，日本驻中国大使馆星期三（9月16日）在官网公布，日本驻华大使金杉宪治9月4日至6日访问辽宁省丹东市及沈阳市。

金杉宪治在丹东市访问丹东阿尔卑斯电子有限公司。金杉宪治听取了公司业务概况介绍，交换意见，并在工厂内进行考察。

金杉宪治过后在沈阳市访问沈阳日本人补习学校，参观了课堂教学。他与学校相关人士就学校运营情况等交换了意见，并与该校学生进行了交流。大使馆说，金杉宪治也在市内参观了也有日系品牌店铺的繁华商业街中街及沈阳故宫周边地区。

金杉宪治也出席了东北三省日本人交流会，与东北三省各地的日本人会及商工会、中国日本商会、日本贸易振兴机构大连代表处的相关人士，就各地区的活动情况等交换了意见。