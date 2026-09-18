中共政治局常委、中国国务院副总理丁薛祥说，中国—亚细安（中国称东盟）自贸区3.0版升级议定书生效实施后，将为区域经济发展注入源源不断的新动能。为此，他建议中国与亚细安共同推动区域开放水平全面提升。

综合新华社和中国外交部官网消息，丁薛祥星期四（9月17日）出席在广西南宁举行的第23届中国－亚细安博览会暨中国－亚细安商务与投资峰会开幕式并致辞。

他说，中国与亚细安2002年11月签署协议，正式启动自贸区建设。2010年1月，中国－亚细安自贸区1.0版如期建成，大范围实现零关税。2019年10月，2.0版升级议定书全面生效实施，着重扩大服务领域开放和投资市场准入。2022年11月，中国与亚细安正式启动3.0版谈判，着力打造更加包容、现代、全面和互利的自贸区。经过双方共同努力，3.0版升级议定书已正式签署，目前正各自履行法律程序，推动尽早生效实施。

丁薛祥就建设好更高水平的中国－亚细安自贸区提出四点建议。

他提出，要推动区域开放水平全面提升，建立更为完善的合作框架和机制化安排，深化标准、技术法规等领域合作，加快建设开放、包容、以规则为基础的区域一体化大市场。

丁薛祥称，要推动贸易投资合作提质升级，坚定携手应对国际经贸挑战的信心和决心，进一步拓展合作深度和广度，共同维护地区和全球产业链供应链稳定。

他也提及，要推动新兴领域合作走深走实，共同促进区域数字经济发展，深化人工智能应用合作，畅通环境产品和服务贸易，打造区域经济高质量发展新引擎。

最后，丁薛祥提到，要推动互联互通更加便捷高效，发挥中国和亚细安山水相连独特优势，统筹推进铁路、公路、港口、机场等基础设施建设，打通跨境物流堵点，高水平共建国际陆海贸易新通道。