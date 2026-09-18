香港媒体报道，连接香港与深圳的新皇岗出入境口岸7月31日正式启用，预计将于10月12日正式开通。

香港《星岛日报》星期五（9月18日）引述消息人士报道，虽然当局未公布通关日期，但港深两地政府预计将选择在10月12日开通新皇岗口岸。

消息人士称，这是经过深思熟虑的选择，首先是避开了十一黄金周假期（10月1日至7日）的出入境高岸期，以免两地入境处人员因尚未完全适应工作程序、环境和设施等原因而影响通关效率，其次是避免了周五至周日人流较多的日子，让人员在人流减少的星期一投入新工作，有助利用数天较低人流的日子适应和磨合，减少出现混乱情况。

香港保安局局长邓炳强星期四（9月17日）在记者会上介绍，新皇岗口岸将于今年第四季投入服务，政府已在口岸进行多个大型演练，并已改善WIFI信号，以及在公共运输交汇处路面铺设防滑物料，目前正调试电脑系统，调试完毕后将研究开通日期。

《深圳晚报》星期四报道，深圳市政府口岸办公室发布通知，招募100名深圳市民担任体验官，在新皇岗口岸正式启用前走进口岸现场，实地了解升级后的出入境大厅、智能查验通道、休息服务区及交通接驳区域等设施。

除实地参观外，体验官还将参与模拟通关环节，体验完整通关流程，了解自助通道使用技巧、证件查验规则及人车分流通行攻略。体验活动星期六（9月19日）在深圳市福田区皇岗口岸举行，全程免费，深圳市民可通过“深圳口岸发布”微信公众号等平台报名。

邓炳强星期四预计，新皇岗口岸开通后，通关流量将从目前皇岗口岸的每日5万人次，增至新口岸的20万人次，而在2034年港铁北环线支线开通后，预计增至每日约30万人次。