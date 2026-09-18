中国首都周边据报将划设占地逾28万平方公里的无人机禁飞区，覆盖北京、天津以及河北大部分地区，并延伸至内蒙古、山西、山东、辽宁部分地区以及渤海。

路透社星期五（9月18日）报道，其查询美国联邦航空管理局（FAA）的公开航行通告（NOTAM）系统发现，一份由北京空中交通管制部门发布的航空通告显示，以北京为中心、直径600公里的永久禁飞区将从9月20日起生效。

通告显示，地面以上全部空域将禁止所有飞行活动，只有民航航班、获准的公务飞行，以及军方、海关、警方和消防等应急救援航班可以飞行。

据悉，上述禁飞区占地面积约与意大利相当，按地理范围粗略估算，区内约有1亿人口，以及数十座机场和小型机场。

通告也显示，在首都禁飞区内获准飞行的所有航班，须严格按事先批准的飞行计划执行；如可能偏离航线，必须报告并获得批准，同时与空中交通管制部门保持持续的双向无线电通信。

飞机也必须配备能够让空管人员持续通过电子方式识别和追踪飞机的监视及识别的设备。飞行员进入禁飞区前也必须报告安全状态。

中共北京市委机关报《北京日报》周日（13日）报道称，北京将从9月20日起划设首都禁飞区，但报道未提及禁飞区的具体范围和规模。

与此同时，北京市收紧无人机管理条例，继规定全域禁飞、禁售、禁运后，进一步确立禁存原则，规定自11月15日起禁止在北京存放无人驾驶航空器及其核心部件。