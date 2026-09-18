美国战略与国际研究中心（CSIS）星期四（9月17日）发布报告称，中国已升级其在东非国家吉布提的军事基地，相关设施将显著提升中方监测中东和非洲地区军事活动的能力。

路透社引述CSIS报道，商业卫星图像显示，解放军已在吉布提基地内增设天线、卫星通信设备及其他设施。吉布提基地是中国唯一正式承认的海外军事基地。

报告认为，胡塞武装、伊朗、美国和以色列之间的冲突使该地区军事活动大幅增加，也增加了中方利用该基地开展情报搜集的潜在价值。

CSIS称，自2024年年中以来，基地内出现两个新的通信设施群，可能隶属更广泛的情报及军事指挥体系，有助于加强在中东和非洲行动的中国军队与中国境内总部之间的通信。

报告说，新设备的类型和朝向各不相同，能够在广泛的信号和频率范围内进行传输和探测。这些设施将让中国更全面地掌握该地区的军事动态。

中国驻华盛顿大使馆尚未立即回应路透社的置评请求。

据介绍，解放军位于吉布提的基地在2017年启用，是中国海军在亚丁湾和红海开展行动的重要枢纽。基地靠近曼德海峡，后者是全球最重要的海上贸易咽喉之一。

报告称，基地的能力持续升级，以支持越来越复杂的军事行动，并帮助解放军海军在该地区逐步扩大军事存在。

报告也说，美国、法国、意大利和日本在距离中国基地不到16公里的范围内均设有军事基地。