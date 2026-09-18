中美元首峰会预计将在下周于美国举行，知情人士透露，美国对贸易伙伴产能过剩加征的新关税预料将至少推迟至下周“习特会”后宣布。

彭博社星期五（9月18日）引述知情者报道上述消息。

彭博社8月报道称，美国政府计划在中美元首会晤前发布产能过剩调查报告并建议对中国商品加征7.5%关税。推迟发布的原因目前不得而知。

目前也上不确定最终税率会否与之前预期的水平不同。若按原计划，此举将使特朗普第二个总统任期内对华关税税率恢复至20%左右，即北京表示符合其与华盛顿达成的贸易休战协议的水平。

美国贸易代表办公室和白宫均暂未回应彭博社的置评请求。

美国网媒“美国贸易内情”（Inside US Trade）率先报道了上述消息。

美国总统特朗普预计将于下周与到访的中国国家主席习近平进行“习特二会”。中美双方将在峰会期间讨论伊朗战争、贸易和人工智能等议题。

中国外交部长王毅星期四（9月17日）与美国国务卿鲁比奥通话，双方着重就两国高层交往进行了深入讨论。

王毅强调，元首外交是中美关系的定盘星。双方要本着平等、尊重、互惠的精神，筹备好下阶段高层交往。

香港《南华早报》引述不具名美国官员报道，习近平下星期三（9月23日）抵达华盛顿时，特朗普将在安德鲁斯联合基地停机坪迎接，属于罕见的机场迎宾安排。