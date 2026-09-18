香港立法会发文，谴责美国对黎智英案发表污蔑抹黑言论。

据香港政府公报，香港立法会发言人星期四（9月17日）表示，对美国国会及行政当局中国委员会内的政客借听证会就黎智英案发表失实及抹黑言论并扬言实施制裁，表示强烈反对，并予以严厉谴责。

发言人强调，立法会全力支持港府依法执法，并对一些别有用心政客的恶意挑衅的政治操作及危言耸听予以严厉反击，以正视听。

针对有关政客借黎智英案对香港法治与人权抹黑诋毁，发言人直斥其罔顾事实、颠倒黑白。正如政府发言人所指，黎智英案与新闻自由完全无关，各被告多年来是利用新闻报道为幌子，肆意制造社会矛盾、挑拨社会对立、煽动仇恨、美化暴力，行祸国害港之实。

发言人强调，美国自身拥有严密的国安法律体系，其反华政客却对香港特区依法维护国家安全的正当之举指手画脚，其伪善与双重标准昭然若揭，令人齿冷。立法会敦促这些政客切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预中国香港事务。

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）两名主席及成员星期三（9月16日）共同提出《2026年黎智英香港政治犯问责法案》，法案要求若香港政治犯因酷刑虐待等不人道待遇而死亡，美国政府须展开调查，也要求确认并制裁相关官员。