“退休副省长家丢了243万元（人民币，下同，46万新元）茅台名酒”本周登上中国网络热搜。中国媒体报道，山东省原副省长陈延明家的管家，转卖陈家酒水获利243万元被判刑10年半，家属称将申诉。

据澎湃新闻星期四（9月17日）报道，山东一名李姓男子利用自己的管家身份，转卖雇主大量高档酒水等物品获利243万余元。去年9月，山东青岛市黄岛区法院对此案作出一审判决：李男因盗窃罪获刑10年6个月。今年8月下旬，青岛市中级法院对此案作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。

在此案中，李男认为，自己被雇主授权管理酒水，行为是侵占罪而非盗窃罪。李男亲属介绍，他的雇主是陈延明和他的女儿女婿。陈延明在20多年前曾担任山东省副省长。

公诉机关则指控称，李男于2021年初应聘到陈延明家中担任管家，从事司机、厨师、保姆等家政工作，在陈家吃住，负责照顾陈延明起居以及接送孩子上学等，并入职陈延明女儿的一家投资管理公司成为员工。自2021年4月至2023年10月期间，李男利用自己持有陈家家门钥匙、车辆门禁卡等条件，采取蚂蚁搬家的手段，多次从陈家盗窃茅台、五粮液等名酒并销赃，经查实累计非法获利243万5226元。

据报道，截至被抓前，李某一共盗窃至少15次，偷的都是茅台酒、五粮液、国窖酒、红酒，还有阿胶膏、茶叶以及一块卡地亚手表。

案发后，李男指陈延明家中的很多酒水，都是当地官员、老板送的，可能存在腐败行为。李男和他的家属均就相关问题进行了举报。

针对酒水来源等问题，澎湃新闻去年12月曾多次致电陈延明，但电话无人接听。得知记者来意后，陈延明的女儿挂断了电话，陈延明的女婿则称自己正在忙，不方便沟通回答。

据一审判决书，黄岛区法院称，法院在收到李男检举揭发他人违法犯罪线索后，已将线索转交纪检监察机关。二审时，李男的辩护人提出，李男提供线索举报他人，应当认定他具有立功表现。

对此，青岛中院二审认为，李男举报他人的线索尚未查证属实，依法不构成立功。

中国媒体财新网星期二（9月15日）报道此案后，“退休副省长家丢了243万元茅台名酒”的词条在星期三（9月16日）登上微博热搜。