包括北京大学在内的中国多所高校近日就“过紧日子”下发细则文件，提醒师生“把钱花在该花的地方”，相关话题登上社媒热榜。

《南方都市报》报道，北大日前印发《北京大学落实过紧日子要求实施办法》，对会议、培训、差旅、资产购置等行政支出作出一系列硬性约束。

网传文件内容显示，办法中多项条款指向明确、措辞严厉。在会议管理方面，北大规定一律不得到全国21个风景名胜区开会，同时严禁借培训名义公款旅游。

被网民调侃为“北大严选”的“21个风景名胜区”的文件表述，曾在2014年9月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》出现。

通知规定，中共各级党政机关一律不得到八达岭—十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山—乐山大佛、九寨沟—黄龙、黄果树、西双版纳、华山共21个风景名胜区召开会议。

除了北大以外，北京林业大学9月9日宣布已施行“坚持厉行节约、过紧日子”的实施意见，提出办会不摆放花草、不制作背景板、不提供水果、不发放文创产品、纪念品及个人用品；乘坐飞机应优先购买低价位机票，学校会议和培训原则上在校内举办等。

山西财贸职业技术学院、安徽建筑大学也要求落实相关规定。

报道指出，高校密集出台细则，呼应了中共中央持续收紧的厉行节约制度要求。去年5月，中共中央、国务院印发修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严禁违反规定到风景名胜区举办会议，严禁以培训名义进行公款宴请、公款旅游活动。