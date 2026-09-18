为加强涉企侵权信息管理，持续推动营商网络环境优化，中国官方发布通知，要求网络平台主动清理侮辱、假冒、误导等信息。

据微信公众号“网信中国”星期五（9月18日）发布的消息，中央网信办指出，处置涉企侵权信息，事关企业、企业家切身利益，事关人民群众切身权益。经过一段时间实践，各方对处置涉企侵权信息已形成共识。网站平台对以下涉企侵权信息，应当积极主动清理处置。

网信办列出应清理的侵权信息内容，分个人、侮辱贬损、假冒仿冒、虚假误导，以及其他类别。

个人信息类包括泄露企业家身份证、护照、户籍档案、家庭住址、电话号码等个人身份及联系信息，以及生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等敏感个人信息。

侮辱贬损信息类包含侮辱谩骂企业、企业家，恶搞丑化企业标识、产品和企业家肖像，将企业、企业家与色情低俗话题恶意关联，使用污名化词汇诋毁企业、企业家或特定品牌用户。

包括假冒仿冒新闻单位制作发布的涉企监督信息，假借企业或企业家名义发布的信息，在公众账号名称、头像、简介中，擅自使用与企业相同或相似的名称标识或企业家姓名肖像等，属于假冒仿冒信息类。

断章取义、歪曲解读企业家过往言论，呈现与事实不符的搜索关键词联想、搜索落地页结果，已经权威辟谣、澄清的不实信息，与企业、企业家在超大平台上的官方账号发布的公开声明不符信息等，归为虚假误导信息类。

其他类别信息则有涉企拉踩引战信息，集纳翻炒的企业旧闻旧事、负面信息，已被本平台处置过的涉企侵权信息，机器人账号、网络水军账号发布的涉企评论信息，明显违背公序良俗抹黑诋毁企业、企业家信息。