台湾在野的中国国民党副主席张荣恭在与日本前首相石破茂会面时说，国民党的两岸路线就为促成“台湾无事、日本就无事”。

据中国国民党官网星期四（9月17日）发布的消息，张荣恭访问日本，星期三（9月16日）分别拜会众议员、前首相石破茂，参议员、日本奥林匹克委员会会长桥本圣子，众议员平沼正二郎、前众议员青山大人等。

张荣恭在所有场合都强调，台湾有责任改善两岸关系，维护台海和平稳定。他说明国民党主席郑丽文两岸路线的目标，就是促成“台湾无事、日本就无事”，不要给日本等邻邦带来麻烦，这才是台湾对待外国朋友最正确的方式。

张荣恭在与石破茂会谈时表示，国民党主张根据“中华民国”宪法，用“九二共识、反对台独”的立场改善两岸关系。

他说，国民党认为台日关系很重要，真正的友谊是让朋友安心，台湾就应该要有方法缓和两岸关系。张荣恭向日方人士说明了4月间中国国民党主席郑丽文访问大陆的意义，目的是促成“台湾无事”，日本就不会有事。

国民党新闻稿引述石破茂称，他回顾了和蒋经国、李登辉等国民党领导人交往的历史，表示日方应对国民党根据“中华民国”宪法所提出的两岸立场有更多的理解，希望能和国民党持续交换意见。

石破茂说，他看过国民党主席郑丽文访问大陆时的相关报道和谈话，希望有机会能和她会面交流。