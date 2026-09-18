中国湖南航空一架客机在抵达目的地后，有充电宝起火冒烟，吓坏机上乘客，所幸无人受伤。

《海峡都市报》报道，有网民在星期三（9月16日）发布视频称，乘坐湖南航空一航班准备下机时，机舱后部突然起火，烟雾在机舱内弥漫。

网民称，自己乘坐的是星期二（15日）湖南航空A67776航班，从成都飞往长沙。航班落地停稳后，在等待乘务员开启舱门期间，飞机后舱突然冒出烟雾。随后舱门打开，机上乘客迅速下机。

视频显示，有旅客喊“起火了”，飞机后舱浓烟弥漫，前部旅客挤成一团，另有旅客惊慌催促“快走吧”。

湖南航空星期四（17日）在微博通报证实，A67776（成都天府-长沙）航班9月15日正常落地长沙并开启舱门，在旅客下机过程中，一名旅客随身携带的充电宝出现明火。

公司称，机组发现后立即进行处置并组织旅客有序下机，明火被及时扑灭。事件未造成人员受伤，客舱设施未受损。

湖南航空也提醒旅客，在乘机出行时，优先选择不携带充电宝，如需携带，按照符合“3C认证”等相关要求检查随身携带的充电宝，飞机上全程禁止使用充电宝。

中国另一家航司长安航空一趟由南京飞往贵阳的航班，上月也发生旅客携带的充电宝自燃事件，所幸机上无人员受伤。

（视频来源：Viral Press）