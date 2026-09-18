中国方面指美国驻墨西哥使馆抹黑中墨经贸合作，称中墨合作没有地缘算计，不针对第三方，也不应受到第三方干扰。

中国驻墨西哥大使馆星期五（9月18日）发文称，本周二（15日），墨西哥独立日前夕，美国驻墨西哥使馆在社交媒体平台发文，称墨西哥用于庆祝活动的烟花等“并非墨西哥制造”，以“墨西哥万岁，中国制造”调侃墨西哥国庆，并借机抹黑中墨经贸合作。

中使馆称，美国使馆不思道贺，反而拿节日大做文章、攻击第三国，有违最基本的外交礼仪。中国驻墨西哥使馆对此表示强烈不满和坚决反对。

使馆指出，一个主权独立的国家，有权自主选择合作伙伴。美使馆把驻在国的节日当作攻击第三国的舞台和地缘博弈的筹码，对别国指手画脚，唯我独尊的霸权心态暴露无遗。

中方奉劝美国驻墨西哥使馆，把精力多用在尊重驻在国、增进两国人民友好上，而不是挑拨离间、搬弄是非。“这样的表演骗不了任何人，只会搬起石头砸自己的脚。”

美国驻墨西哥使馆官方X页面显示，当地时间星期二，使馆发文称墨西哥用来庆祝独立的许多象征物并非产自墨西哥，并转发墨媒“N+”题为《烟花、响板，甚至墨西哥国旗也从中国进口》的报道。