中国驻墨西哥使馆：奉劝美国不要挑拨离间、搬弄是非
当地时间星期二（9月15日），美国驻墨西哥使馆发文称墨西哥用来庆祝独立的许多象征物并非产自墨西哥，并转发墨媒“N+”题为《烟花、响板，甚至墨西哥国旗也从中国进口》的报道。 （美国驻墨西哥使馆X账号）
中国方面指美国驻墨西哥使馆抹黑中墨经贸合作，称中墨合作没有地缘算计，不针对第三方，也不应受到第三方干扰。
中国驻墨西哥大使馆星期五（9月18日）发文称，本周二（15日），墨西哥独立日前夕，美国驻墨西哥使馆在社交媒体平台发文，称墨西哥用于庆祝活动的烟花等“并非墨西哥制造”，以“墨西哥万岁，中国制造”调侃墨西哥国庆，并借机抹黑中墨经贸合作。
中使馆称，美国使馆不思道贺，反而拿节日大做文章、攻击第三国，有违最基本的外交礼仪。中国驻墨西哥使馆对此表示强烈不满和坚决反对。
使馆指出，一个主权独立的国家，有权自主选择合作伙伴。美使馆把驻在国的节日当作攻击第三国的舞台和地缘博弈的筹码，对别国指手画脚，唯我独尊的霸权心态暴露无遗。
中方奉劝美国驻墨西哥使馆，把精力多用在尊重驻在国、增进两国人民友好上，而不是挑拨离间、搬弄是非。“这样的表演骗不了任何人，只会搬起石头砸自己的脚。”
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美国驻墨西哥使馆官方X页面显示，当地时间星期二，使馆发文称墨西哥用来庆祝独立的许多象征物并非产自墨西哥，并转发墨媒“N+”题为《烟花、响板，甚至墨西哥国旗也从中国进口》的报道。