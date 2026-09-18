离岸人民币兑美元升至逾四年来最高水平，在中国出口整体强劲及央行支持下延续升势。

综合彭博社、路透社报道，离岸人民币星期五（9月18日）一度上涨0.1%，至6.6967元兑1美元，为2022年7月以来最高。此前，中国人民银行连续第八个交易日调高人民币兑美元中间价，创2023年以来最长连续上调纪录。

在岸人民币星期五早盘一度报6.6983元兑1美元，为2023年1月以来最高。

美国银行（Bank of America）预计，人民币兑美元今年底前还将升值1.6%。银行在一份报告中指出，出口商结汇以及人民币估值偏低，是作出这一判断的主要驱动因素；此外，七国集团（G7）要求解决贸易失衡的压力也在增加。

报道称，人民币有望连续第七个季度升值，今年以来也成为亚洲表现最强劲的货币之一。

中国出口持续强劲，加上企业结汇增加，为人民币升势提供动力。即使市场对美联储加息的押注升温，推高美国国债收益率和美元，导致中美利差扩大至创纪录水平，人民币仍延续涨势。

此外，美国总统特朗普预计下周与中国国家主席习近平在美国会晤，市场预期会晤或有助缓解部分贸易紧张局势。

与此同时，中国央行通过设定更强的人民币每日中间价，释放出对人民币走强的容忍度。不过，中间价仍低于市场汇率，显示央行倾向让人民币以较为渐进的步伐升值。