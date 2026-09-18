中国首次召开先进制造业大会，会上传达中国国家主席习近平指示，中国总理李强出席会议并讲话。有中国媒体称，这次大会“释放重要信号”。

中国全国先进制造业大会星期三至四（9月16日至17日）在北京召开。《北京青年报》指出，这是中国首次召开全国先进制造业大会。

据新华社报道，李强在会上称，要把发展先进制造业作为一项重要战略任务，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以新一代智能制造为主攻方向，发展策略上更加注重数智赋能，技术路线上更加注重高端自主，生产方式上更加注重绿色低碳，场景业态上更加注重跨界融合，着力推动制造业智能化、绿色化、融合化发展。

中共政治局委员、中国副总理张国清在总结讲话中说，要切实增强发展先进制造业的紧迫感责任感使命感，大力发展新一代智能制造，加快促进产业体系升级和融合发展，推动各项任务落实。要着眼更好发挥市场机制作用，加快构建高质量标准体系，持续整治无序非理性竞争，积极帮助企业解决实际困难，着力营造先进制造业发展的良好生态。

《21世纪经济报道》称，这场中国全国先进制造业大会“释放重要信号”，“新一代智能制造”一词被反复强调。

报道引述中国产业基础能力发展战略研究院首席专家唐广波称，从外部竞争形势看，全球主要工业大国都在依托人工智能重构制造业竞争格局，新一代智能制造是抢占新一轮科技革命和产业变革制高点、保障产业链安全的关键抓手。

唐广波也说，从中国国内转型需求看，中国制造业规模全球第一，但长期存在“大而不强”问题，传统产业生产效率偏低、高端供给不足、资源能耗压力大。单纯扩大产能空间有限，必须依靠数智化改造释放存量产业效能，同时孵化新兴产业。

唐广波认为，北京此次部署释放出两层含义：一是“新一代智能制造”已经从技术试点、行业示范上升为国家层面推进先进制造业的全局性战略主线，不再是单项工程；二是坚持“战略方向+落地实施”一体推进，既要谋创新布局，也要解决企业转型成本高、无序竞争、标准缺失等现实堵点，兼顾长期创新和短期产业生态治理。