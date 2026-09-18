中国南方医科大学一名学生坠楼身亡，事发后有网民据报发布不实信息，相关账号如今已被处置。

南方+报道，坠楼事故发生后，有网民称学生坠亡原因与导师批假有关，还有网传言论称“学生父母均车祸进了ICU”“导师压榨、打压该学生”等。

不过，死者的亲属告诉南方+，前述网传言论均为谣言：“父亲出车祸后，王老师一直对弟弟和我们家很关心，我希望网络不要再造谣言，伤害我们家属和王老师。”

南方+也报道，两个自媒体微博账号“小野的瓜田”和“右脸颊上兮尔的吻痕”发布不实网传信息，已分别受到处置。

根据网传截图，“右脸颊上兮尔的吻痕”曾发文称：“爸爸走了，妈妈在icu，他家在重庆想请假回家，导师只给三天假，要长假要不就延毕要不就退学。”

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“小野的瓜田”则写道：“起因是他父母遭遇车祸双双进ICU，父亲后续不幸离世。学生向导师请假回家料理家事，网传只获批3天假，还要求远程熬夜录数据，否则不予开题。”

“小野的瓜田”主页目前出现“该用户因发布不实信息违反社区公约，目前处于禁言状态”信息。“右脸颊上兮尔的吻痕”则在微博上无法被搜索到，有网民发文提供这个账号的链接，但点击进去后就会出现“该昵称当前没有人使用”信息。

南方医科大学在微信公众号通报证实，该校高层公寓星期二（9月15日）凌晨1时55分发生学生坠楼事件。经警方现场勘查，确认为高坠身亡，排除他杀。

财新网报道，坠亡学生为2020级临床医学八年制本博连读学生，在广东省人民医院肾内科轮转，导师为医院肾内科主任医师王文健。